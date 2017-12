Fêtes de fin d’année 2017: Les autorités appellent à plus de retenu - abamako.com

Fêtes de fin d'année 2017: Les autorités appellent à plus de retenu Publié le jeudi 28 decembre 2017

© aBamako.com par A S

Remise de véhicules à la police et à la gendarmerie par le Ministre de la sécurité Salif Traoré

Le Ministre de la Sécurité a procédé le 29 Décembre à la remise de de véhicules à la police et à la gendarmerie Tweet

A l’occasion des fêtes de fin d’année 2017, le Ministre de la Sécurité et de la protection civile, Le Général Salif Traoré a appelé la population à plus de responsabilité. Il rappelle que l’utilisation et la vente des pétards sont toujours interdites et que les contrevenants s’exposeront à des sanctions sévères.



Les forces de sécurité veilleront à ce que ces mesures soient respectées de façon intégrale sur toute l’étendue du Territoire malien.