Niamakoro/CITE UNICEF : Un homme retrouvé mort dans sa chambre - abamako.com

Un homme d’une quarantaine d’années de nationalité camerounaise a été retrouvé mort dans sa chambre ce mardi 26 décembre dans l’après-midi à Niamakoro-Cité Unicef. Son corps ne portait pas de traces d’une agression, selon le commissaire adjoint du 10e arrondissement, Nouhoum Doumbia.



C’est dans une maison à étage à Niamakoro-Cité Unicef que le corps sans vie d’un Camerounais du nom M’om M’Bony Humphry Mokom a découverts. Né le 23 septembre 1972 à Bamenda (Cameroun), il vivait avec d’autres locataires dans la concession. L’odeur du début de décomposition du corps a alerté le voisinage.







Informé, le commissaire adjoint du 10e arrondissement, Nouhoum Doumbia, s’est transporté sur le lieu pour constater les faits. Il a ensuite alerté la protection civile. Selon Ismaïl Sanogo, depuis trois jours il ne voyait plus son ami.



Selon les explications du commissaire adjoint, l’homme ne portait pas de traces de coups. Le médecin légiste a conclu une overdose d’alcool.



Selon les premières informations, l’enquête est en cours pour situer la cause de cette mort qui remonterait à la nuit de Noël, entre le 24 et le 25 décembre 2017. On ne sait pas grand-chose de la victime sauf qu’il a été inhumé par des compatriotes attristés.



Adama Diabaté



Stagiaire