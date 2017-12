FARE : Plus de 3 milliards de F CFA pour créer 1910 emplois - abamako.com

FARE : Plus de 3 milliards de F CFA pour créer 1910 emplois Publié le jeudi 28 decembre 2017

Le Fonds auto-renouvelable pour l’emploi (Fare) a tenu hier sa 38e session budgétaire à son siège. Le budget prévisionnel pour l’exercice 2018 s’élève à 3 285 980 185 de F CFA et permettra de créer 510 PME/PMI et 1910 emplois.



Présidée par Ibrahim Ag Nock, président du conseil d’administration, la 38e session budgétaire du Fonds auto renouvelable pour l’emploi a regroupé le directeur général, Mamadou Batio Touré, et l’ensemble des administrateurs. L’ordre du jour a porté sur l’examen et l’adoption des activités 2017 et le budget prévisionnel de 2018.



Pour Ibrahim Ag Nock, l’exécution du budget 2017 a permis de maîtriser les dépenses du Fare. Il a invité la direction exécutive à poursuivre ses efforts. Le programme d’activités 2018 prévoit une consolidation des acquis à travers le développement des actions de promotion de l’auto emploi mais aussi l’appui à la création des PME/PMI et le renforcement des entreprises existantes.



Le budget prévisionnel pour ce vaste chantier s’élève à 3 285 980 185 F CFA. Il consistera à créer 510 PME/PMI, 1910 emplois pour un montant de 1,7 milliard de F CFA. Il servira également au cautionnement de 191 entreprises en créant 455 emplois permanents et 640 emplois par jour pour un montant de 910 000 000 F CFA.



Parallèlement à ces actions, la direction du Fare appuiera le Projet de développement des compétences et l’emploi des jeunes (Procej), le renforcement des capacités des commerçants détaillants, et le Programme de gouvernance locale redevable (P-GLR).



