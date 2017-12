Armée : bientôt un officier malien au centre des hautes études militaires de Paris - abamako.com

Le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Brigade M’Bemba Moussa Keita a présidé vendredi 22 décembre 2017 dans la salle de conférence de l’Ecole de Maintien de la Paix, la 67ème session ordinaire du Centre de Hautes Etudes Militaires de Paris. L’objectif était d’échanger avec les auditeurs du Centre sur l’organisation générale des Forces Armées Maliennes, la situation opérationnelle au Mali ainsi que la situation politico-militaire et stratégique. Ils étaient 29 auditeurs dont 1 Malien à prendre part à cette rencontre.



Le Général Keita a affirmé que ce prestigieux Centre de Hautes Etudes Militaires prépare les officiers dans l’exercice des plus hautes responsabilités dans les armées, interarmées ainsi que les administrations centrales. ‘’La formation du niveau politico-militaire stratégique dispensée dans ce centre apporte aux aspects interministériels et internationaux des questions de Défense’’, a-t-il soutenu.



En plus, il a souligné que la présence d’un officier supérieur malien dans ce centre témoigne l’intérêt que la France accorde à la professionnalisation des forces armées maliennes.



Il a rappelé que les évènements de 2012 ont sérieusement affecté la situation sécuritaire socio-économique du Mali. Selon lui, cette situation s’est vue dégradée depuis les années 90 avec les différentes rébellions dans les régions du Nord. ‘’ Les difficultés de coexistence communautaire et de banditismes résiduels ont fait que la situation sécuritaire du Mali a entravé l’instauration d’un environnement de stabilité qui garantit la libre circulation des personnes et de leurs biens, la continuité de l’action publique et la liberté des groupuscules’’, a prévenu le Général M’Bemba Moussa Keita, avant de poursuivre que les actes de banditisme perpétrés sur les routes et sur les forains constituent une source d’insécurité majeure qui empêche la normalisation socio-économique du pays.



Aviateur de 1ère Cl Oumar BAGAYOKO