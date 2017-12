Cheick Boucadry Traoré, président de CARE : “Ces moments d’adversité doivent nous appeler à la réflexion” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Cheick Boucadry Traoré, président de CARE : “Ces moments d’adversité doivent nous appeler à la réflexion” Publié le jeudi 28 decembre 2017 | Le challenger

Tweet

L’exacerbation du terrorisme ainsi que la forte dégradation du tissu social due à la profonde crise politique et économique ont marqué l’année qui s’achève. En effet, ces sept dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour notre pays. L’état de la nation est très inquiétant. Ces moments d’adversité doivent nous appeler à la réflexion. Il faut changer de logique afin de sauvegarder notre nation. Nous devons mettre nos efforts et énergies en commun pour mieux faire face à l’adversité, mais surtout relever ensemble les grands défis auxquels notre pays est confronté.



Nous louons le courage et le sacrifice des Maliens qui endurent, avec beaucoup de dignité et de philosophie, les épreuves de ces moments difficiles qui, nous espérons, ne sont qu’une parenthèse de notre histoire commune et de notre destin commun. Aussi, nos pensées et nos prières accompagnent nos citoyens en uniforme et les troupes étrangères qui risquent chaque jour leur vie au nom de notre nation, et à leurs familles qui vivent dans l’anxiété.







Comme souligné précédemment, il devient certes urgent de mettre un terme à cette situation tragique que les Maliens subissent par l’incurie de politiques irresponsables et d’extrémistes malveillants. Mais il est encore plus important de trouver des solutions efficaces et pérennes aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous savons que 2018 sera un rendez-vous électoral de grande importance. Cependant, les défis auxquels sont confrontés nos gouvernants sont nombreux, notamment le rétablissement d’un environnement sécurisé sur l’ensemble du territoire, la restauration de l’Etat de droit, la consolidation des services de l’Etat, la réconciliation et le renforcement de la cohésion sociale.



L’objectif des élections est d’illuminer le peuple afin qu’il choisisse les meilleurs leaders pour faire avancer le pays. Et notre pays a urgemment besoin de leaders ambitieux pour consolider la nation. Le leadership, c’est surtout une vision claire sur l’avenir accompagnée des politiques pragmatiques, mais aussi le professionnalisme, la compétence et le caractère approprié. Nous espérons que notre peuple apprendra à apprécier cela chez nos hommes politiques avant de leur confier le destin de notre pays. Notre souhait est de voir notre pays se stabiliser en se dotant des leaders élus par le peuple qui feront sa fierté. Travaillons bien ensemble et plus intelligemment pour pacifier notre pays et organiser sur l’ensemble du territoire des élections ouvertes, libres, transparentes, sécurisées et apaisées.



Nous prions non seulement pour que notre pays trouve les ressorts et les moyens nécessaires pour se détacher de cette période trouble de son existence, mais aussi pour que l’année nouvelle s’annonce comme porteuse d’espérance et de renouveau. Conséquemment, nous vous souhaitons une heureuse et sereine fin d’année et nos vœux de bonheur les plus chaleureux pour celle qui va commencer.



Que Dieu vous bénisse dans vos cheminements.



Cheick Boucadry Traoré