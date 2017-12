Insécurité : Deux attaques contre les forces maliennes cette semaine - abamako.com

News Région Article Région Insécurité : Deux attaques contre les forces maliennes cette semaine Publié le jeudi 28 decembre 2017 | Studio Tamani

Attaque du poste de police de l`auto-gare de Sogoniko

Trois soldats maliens ont été tués ce jeudi 28 décembre 2017 dans une explosion de mine à Bulkessy dans la région de Mopti. L’information a été confirmée par l’armée malienne au moment où à Koro, toujours dans la région de Mopti, des hommes armés non identifiés ont tenté d’attaquer une banque de la place. Mais grâce à l’intervention de la brigade d’intervention mobile basée dans la ville, les assaillants ont pris la fuite en tirant à balle réelle sans faire de victime.



L'armée malienne, sur son site officiel, affirme que dans sa traque des terroristes, elle a été victime d'une explosion de mine ce jeudi 28 décembre 2017 dans le secteur de Bulkessy (Mopti) à la frontière avec le Burkina-Faso. Le bilan est de trois morts et des blessés selon la même source qui ne donne pas d'autre précision.

Mardi, un véhicule de l’armée malienne a sauté sur un engin explosif improvisé aux environs de 10 h 30 minutes dans le secteur de Boni. Le bilan fait état de trois blessés. Le véhicule a été endommagé.

Le marché hebdomadaire de Zinda dans la Commune de Gabero dans le nord cette fois-ci, a été attaqué hier soir par 4 hommes armés. Les jeunes du village dans leur riposte ont réussi à tuer les assaillants. Les habitants de la localité demandent aux autorités de s'impliquer dans la sécurisation des marchés hebdomadaires des communes.

Les assassinats, les rackets et les enlèvements sont devenus monnaie courante au Mali. Les symboles de l’Etat, les écoles et les forces de défense et de sécurité sont régulièrement pris pour cible par les terroristes.



Hier aux environs de 21 heures, six hommes armés sur 3 motos ont tiré sur une banque à Koro. Selon le préfet du cercle de Koro, suite à l’intervention de la brigade mobile d’intervention, les assaillants ont pris la fuite et se sont dirigés vers Djoungani. Adama Coulibaly précise qu’il n'y a eu aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels :