Programme de microfinance rural : Plus de 650 millions de FCFA mobilisés par 4200 groupements Publié le vendredi 29 decembre 2017 | Le Républicain

Session ordinaire du PMR

Bamako, le 23 février 2017 le ministre de l`investissement Konimba Sidibé a présidé la session ordinaire du comite de pilotage du PMR Tweet

Le Centre du secteur privé (CSP), sis à Hamdallaye ACI 2000, a abrité le jeudi 28 décembre 2017, les travaux de la 8ème session ordinaire du Comité de pilotage du Programme de Microfinance rural (PMR). Les points qui étaient inscrits à l’ordre du jour sont l’examen et la validation du compte rendu de la session précédente, le rapport d’activité 2017, et du Projet de plan de travail et du Budget annuel pour l’année 2018.



La cérémonie d’ouverture de ladite session était présidée par le ministre de la promotion de l’investissement et du secteur privé, Konimba Sidibé, en présence du directeur général du PMR, Dramane Sidibé et d’autres personnalités. Dans son discours d’ouverture, le ministre a fait savoir que le Programme, à travers 09 ONG partenaires, a procédé à l’animation et à l’encadrement de plus de 4200 groupements démunis totalisant plus de 128 000 membres dont 74% de femmes, qui ont mobilisé plus de 650 000 000 millions de FCFA d’épargne.



Selon le ministre de la promotion de l’investissement et du secteur privé, Konimba Sidibé, le Programme de Micro finance Rurale (PMR), depuis son avènement en 2011, dans sa mission de contribuer à l’accès durable des populations rurales pauvres à des services financiers répondant à leurs besoins de développement socio-économique, apporte des solutions appropriées à la promotion et à la viabilité des systèmes financiers décentralisés (SFD) intervenant en milieu rural.



Il met l’accent, dit-il, sur l’accompagnement des SFD à travers la diversification et l’adaptation des offres de services aux ruraux pauvres dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, et Mopti, en mettant l’accent sur les différents bassins de productions agricoles. « La présente session du Comité de pilotage, intervient à un moment où le Programme arrive à son terme. C’est donc l’occasion de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, d’apprécier les résultats atteints et de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de pérenniser les acquis afin de réussir un meilleur achèvement de ce programme », a-t-il dit.



Aux dires du ministre, en huit années de mise en œuvre, le PMR appuie 15 Institutions de Micro finance et bénéficie potentiellement à plus de 650 000 locaux au sein des ménages agricoles et les organisations paysannes porteuses d’une demande de crédit productif. Parmi ces cibles, poursuit le ministre, une attention particulière est accordée aux femmes et aux jeunes, considérées comme des populations vulnérables, qui sont formalisées au sein des groupements solidaires, formées et mis en relation d’affaires avec les SFD. Selon le ministre Konimba Sidibé, il s’agit donc d’un véritable levier financier au service du développement des communautés rurales.



« Malgré la situation socio-économique difficile que connait notre pays depuis quelques années, le PMR a enregistré de bons résultats qui méritent d’être consolidés. Le Programme, à travers 09 ONG (Organisations non gouvernementales) partenaires, a procédé à l’animation et à l’encadrement de plus de 4200 groupements démunis totalisant plus de 128 000 membres dont 74% de femmes, qui ont mobilisé plus de 650 000 000 millions de FCFA d’épargne.



Toute chose qui confirme la pertinence du ciblage et la capacité des personnes à faibles revenus à s’engager dans un processus de capitalisation de l’activité économique à petite échelle. Je me réjouis de la mise en place du fonds de crédit de plus de 3 milliards de FCFA dédiés aux emplois productifs en milieu rural. Ce qui a permis aux SFD partenaires du PMR de faire face à la demande croissante de crédits. Aussi, grâce à l’appui du projet, l’autosuffisance opération des 15 SFD partenaires du programme est passée de 98% en 2015 à 110% en moyenne en 2017 », a conclu le ministre.



Aguibou Sogodogo