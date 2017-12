Dr Abdramane Sylla lors du lancement de l’ACPDM : « Faites connaître aux autres les opportunités d’affaires du pays » - abamako.com

Publié le vendredi 29 decembre 2017

Dr Abdramane Sylla lors du lancement de l'ACPDM : « Faites connaître aux autres les opportunités d'affaires du pays »

C’est désormais officiel, l’Association des Communicateurs pour la Promotion de la Diaspora Malienne existe. Elle entend accompagner les autorités nationales dans la gestion des migrations par l’information et la sensibilisation. L’association a lancé ses activités le samedi dernier, à l’Hôtel Kempeski, sous l’égide du Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Dr Abdramane Sylla.



La création de l’ACPDM est l’œuvre des animateurs et journalistes des radios et presses écrites privées et publiques. Elle se fixe comme principaux objectifs d’accompagner les autorités nationales en charge des migrations à gérer le secteur, sensibiliser les migrants sur les méfaits des migrations irrégulières, informer les migrants sur les opportunités d’affaires que regorge le Mali.







Pour ce faire, l’association entend créer des partenariats de travail avec les Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaines, les associations de défense des Droits des migrants en l’occurrence le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME), le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM).



Dans son discours, le Président de l’ACPDM a décliné le programme d’activités de son association en quatre axes principaux à savoir : informer et sensibiliser les migrants sur les conséquences des migrations clandestines, mener des activités éducatives en vue de minimiser les méfaits de cette migration, accompagner les autorités en charge des questions migratoires dans leur politique migratoire, et, enfin, informer et sensibiliser la diaspora malienne sur les opportunités d’investissement que regorge notre pays.



Ce programme ainsi décliné couvre la période de 2018 à 2023. « Mais, pour réussir, il faudra miser sur l’accompagnement des autorités compétentes », a expliqué Sofa Ibrahim Diarra.



Message réussi cinq sur cinq par le Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine qui s’engage à accompagner les communicateurs dans cette politique.



« Nous sommes heureux d’apprendre la création de l’Association des Communicateurs pour la Promotion de la Diaspora Malienne qui est un partenaire crédible du Ministère. Le problème énorme auquel le Département fait face est de faire connaître les opportunités d’affaires du pays aux migrants. Cela ne peut se faire sans la communication », a dit Dr Abdramane Sylla. Et au Ministre d’ajouter : «Le Mali regorge d’énormes potentialités économiques, culturelles dans les domaines de l’Elevage, de l’Agriculture, son sous-sol, etc. Vous pouvez informer les migrants sur ces potentialités afin de les inciter à investir au pays. Informer les candidats à la migration irrégulière sur ces pratiques. Les réalisations du Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, aux Maliens font partie de vos missions».



Désormais, le pont est établi entre le Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine et les communicateurs sur la promotion de la diaspora malienne.



Cette cérémonie du lancement officiel des activités de l’association a vu la participation des Représentants du CSDM conduite par son Vice-président Ahmadou Dramera ; Drissa Kanambaye, Président CSDM-Belgique ; Mahamadou Camara du HCME et d’autres associations intervenant dans le domaine de la migration.



Les artistes Harley, Papson et l’humoriste Yaro ont tenu le public en haleine tout au long de cette cérémonie.



Ambaba de Dissongo