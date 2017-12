Mme Konaré Kadiatou Doumbia, présidente des femmes du mouvement ‘’ IBK une chance pour le mali ‘’, une dame engagée pour la cause du président IBK - abamako.com

Mme Konaré Kadiatou Doumbia, présidente des femmes du mouvement '' IBK une chance pour le mali '', une dame engagée pour la cause du président IBK

Publié le vendredi 29 decembre 2017

Dans le mouvement associatif s’il y a une dame qui a beaucoup attiré notre attention, c’est bien Mme Konaré Kadiatou Doumbia, l’une des responsables du mouvement ‘’ IBK une chance pour le Mali’’.



Cette dame de fer se bat jour et nuit pour la cause du président Ibrahim Boubacar Keita, chef de l’Etat. Son combat n’a pas commencé aujourd’hui et sa lutte dure depuis de longues années. Mme Konaré Kadiatou Doumbia est déterminée, dévouée, engagée pour la cause d’IBK avant même le lancement du mouvement ‘’ IBK 2012, une saisir à saisir ‘’ jusqu’au mouvement ‘’ IBK une chance pour le Mali’’. Cette battante est de ceux qui croient que le développement de tout pays passe par la paix, la cohésion sociale, l’entraide.







Elle a toujours appelé à l’union sacrée autour du président IBK et croit en la réélection de son mentor puisque le combat du président IBK est celui de la cause du Mali. De son point de vue, El Hadj Ibrahim Boubacar Keita aime le Mali.



Mamadou Sissoko