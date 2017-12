Retour d’ATT au Mali : L’Honorable Moussa TIMBINE salue les efforts du Président IBK - abamako.com

Publié le vendredi 29 decembre 2017 | L'Observatoire

Le bouillant Président des jeunes du parti RPM, l’Honorable Moussa TIMBENE, a salué les efforts du Président IBK pour avoir facilité le retour de l’ancien Président ATT et sa famille au Mali, après cinq ans et huit mois d’exil à Dakar.



Le 1er Vice-Président de l’Assemblée nationale a exprimé sur sa page facebook sa joie immense de voir ATT retourner au Mali. Le retour de l’ancien Président ATT dans son pays natal, selon Moussa Timbiné, est une source d’espoir d’une réconciliation nationale effective entre les Maliens.







Visiblement ému par cette ambition du Président IBK d’instaurer une cohésion sociale, le Président des Jeunes du RPM, l’Honorable Moussa Timbiné s’est félicité en ces termes: «Bienvenue au Président ATT et sa famille. J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt le retour au bercail de l’ancien Président de la République Amadou Toumani Touré. La chaleur humaine et l’accueil triomphal des Maliens, sortis massivement pour lui souhaiter la bienvenue, témoignent à suffisance de la Solidarité malienne».



Content de l’accueil réservé à ATT, il a exprimé toute sa gratitude et sa profonde reconnaissance au Président Ibrahim Boubacar Kéïta pour les sacrifices consentis et son engagement quotidien pour la stabilité et le rayonnement de notre pays.



« Au nom de la jeunesse du RPM et de la Convention de la Majorité présidentielle, de la plateforme pour la paix et la réconciliation nationale au Mali ‘’AN KA BEN’’, je remercie tous ceux et celles qui ont répondu favorablement à l’appel de mobilisation pour l’accueil d’ATT », s’est-il exprimé sur sa page facebook.



Selon lui, le retour d’ATT est placé sous le signe de la matérialisation du processus de paix et de réconciliation nationale entre tous les dignes fils du pays autour des valeurs ancestrales fondées sur l’esprit de tolérance, de pardon et de solidarité agissante. Et à l’Honorable Moussa TIMBINE d’ajouter : « Oui à la paix ; Oui à la Réconciliation nationale; Oui à la Cohésion sociale ; Oui au Vivre ensemble : pour un Mali UN et Indivisible ».



Par ailleurs, il faut reconnaitre que de nombreuses luttes ont été menées par les partisans du Général ATT, depuis son départ en exil à Dakar, pour demander auprès des autorités maliennes de s’impliquer pour faciliter son retour.



Ayant compris le besoin d’une réconciliation nationale effective et d’une union des Maliens, le Président IBK a répondu favorablement aux appels des partisans d’ATT.



Pour cette nouvelle page de l’Histoire de notre pays, chaque Malien doit œuvrer pour faire en sorte que le Mali sorte de cette triste phase de crise qu’il traverse depuis mars 2012.



Mahamadou Sarré, Stagiaire