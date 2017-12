Pour avoir facilite le retour d’ATT au pays : Le Mouvement ‘’An Ka Ben’’ exprime sa reconnaissance à IBK - abamako.com

Pour avoir facilite le retour d'ATT au pays : Le Mouvement ''An Ka Ben'' exprime sa reconnaissance à IBK
Publié le vendredi 29 decembre 2017 | L'Observatoire

Une des missions du Mouvement ‘’An Ka Ben’’ a été accomplie. Celui du retour de l’ancien Président de la République, Amadou Toumani Touré, au bercail. Les Responsables dudit mouvement saluent le Président Ibrahim Boubacar Kéïta pour son implication personnelle.



En conférence de presse, le samedi soir, 23 décembre, à la Maison de la presse de Bamako, les Responsables du Mouvement ‘’An Ka Ben’’ ont vivement remercié le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, pour avoir facilité le retour d’ATT au pays et son homologue du Sénégal, Son Excellence Maky Sall, pour son hospitalité.







Les conférenciers pour cette rencontre avec la presse étaient Hamane Touré dit Serpent, Vice-président du Mouvement ; Abdoulaye Maïga ; Moussa Sissoko ; Jamal Abdel Nasser ; Mme Tall Awa ; Mme Sanogo Sali ; l’Artiste Sali Sidibé et Badra Aliou Sidibé, tous membres du Mouvement ‘’An Ka Ben’’.



Après avoir souligné les sentiments dus à l’absence du Président ATT au pays, l’Honorable Moussa Timbiné et le Ministre Amadou Koïta ont salué les sacrifices consentis par le Chef de l’Etat pour que ce jour soit. D’abord, son implication auprès des Députés de l’Assemblée Nationale jusqu’à ce qu’ils ont eu à voter l’abandon de la poursuite contre ATT. Ensuite, il y a à saluer l’esprit d’ouverture et de camaraderie de l’Honorable Moussa Timbiné entre tous les membres de ‘’An Ka Ben’’, depuis sa création.



Selon les conférenciers, le Mouvement ‘’An Ka Ben’’ a été créé par des jeunes issus de tous les bords (politiques et associatifs) engagés pour la paix et la réconciliation nationale au Mali.



Depuis sa création, rappelle Hamane Touré dit Serpent, le Mouvement ‘’An Ka Ben’’, dans le cadre de la recherche de la paix et de l’unité nationale entre les Maliens a fait des efforts. Suivant ses explications, il s’agit de la visite effectuée chez tous les anciens Présidents de la République, les familles fondatrices de Bamako et les Leaders religieux pour parler de la paix et de la réconciliation nationale afin que les Maliens se donnent la main pour faire face au développement du pays. Aussi, il y a eu l’organisation d’un grand meeting pour la paix et la réconciliation nationale au Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah.



Pour Hamane Touré, l’implication du Président IBK pour le retour de son cadet au bercail est une réponse à la requête de ‘’An Ka Ben’’. Et d’ajouter que la bataille continue jusqu’à la libération du Mali.



Ousmane MORBA