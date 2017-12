En un mot : Exorciser toujours les démons de la division - abamako.com

L’année 2017 s’achève avec sa cohorte d’événements tragiques comme les attaques terroristes, les débats houleux sur la révision constitutionnelle, etc. La nouvelle année devra être aussi celle des défis, dont la tenue des élections générales.



C’est l’occasion pour nous de vous présenter, chers lecteurs et partenaires, nos vœux de bonne et heureuse année. Que 2018 soit une année apaisée, favorable à la tenue d’élections transparentes et crédibles, une année de paix et de progrès. Certes, l’année nouvelle sera décisive, au regard du contexte sécuritaire difficile à gérer, mais l’union sacrée et un consensus sur tous les sujets seront des atouts pour juguler la crise.







Acteurs politiques, leaders d’opinion, citoyen lambda, nous sommes donc tous sont appelés à jouer notre partition afin de garantir des consultations électorales sans heurts, acceptées par tous.



Pour cet idéal, le gouvernement est invité à jouer à fond la transparence, à multiplier la concertation avec tous les acteurs (opposition, majorité, centre, syndicats, société civile), l’impératif étant la recherche à tout prix d’un climat apaisé, propice au développement économique, social et culturel de notre Maliba que le monde, malheureusement, continue de regarder de haut.



DAK