Fête de fin d'année : Le MSIPC promet un dispositif sécuritaire impressionnant

Fête de fin d'année : Le MSIPC promet un dispositif sécuritaire impressionnant Publié le vendredi 29 decembre 2017 | L'Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

Remise de véhicules à la police et à la gendarmerie par le Ministre de la sécurité Salif Traoré

Le Ministre de la Sécurité a procédé le 29 Décembre à la remise de de véhicules à la police et à la gendarmerie Tweet

A quelques jours de la fête de fin d’année, compte tenu de la situation actuelle du pays, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Gal de brigade Salif Traoré, annonce le un dispositif sécuritaire important pour assurer la sécurité des populations. C’était à la faveur d’une émission organisée le 27 décembre dernier sur les ondes de la Radio Renouveau FM.



Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile prévoit un dispositif impressionnant à la veille de la fête de fin d’année pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Un déploiement qui va concerner toutes les forces de sécurité. « Il va y avoir un déploiement conséquent de toutes les forces pour occuper tous les grands carrefours de la capitale pour être plus près de la population. Une mobilisation importante de la protection civile va suivre avec les déploiements des ambulances médicalisées », a promis le ministre Salif Traoré.







En dehors de la capitale, des forces de sécurité seront également déployées à l’intérieur. « Dans toutes les régions du Mali, la sécurité sera renforcée pour que l’ensemble de la population malienne puisse fêter dans les meilleures conditions », a-t-il ajouté.



Le ministre a déclaré que l’usage des pétards reste interdit au Mali, et il y’aura des sanctions contre les vendeurs et les utilisateurs. Il a cependant invité la population à jouer sa partition pour la réussite de cette opération et au respect du code de la route. Et à ne pas conduire en état d’ivresse et de respecter les consignes des agents de sécurité déployés à cet effet», a souhaité M. Traoré.



Moctar Dramane Koné



stagiaire