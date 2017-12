Probable libération du Général Sanogo et codétenus - abamako.com

Politique Probable libération du Général Sanogo et codétenus Publié le vendredi 29 decembre 2017 | Mali Demain

© Autre presse

Procès de Amadou Haya Sanogo et ses co-accusés à Sikasso

Bamako, le 30 novembre 2016 Ouverture du Procès de Amadou Haya Sanogo et ses co-accusés à Sikasso Tweet



Après la grande déferlante des épouses de ces militaires et paramilitaires le 15 décembre pour remettre au PM leurs doléances qui se focalisent sur le jugement ou la liberté de leurs maris, nos informations font état qu’au sommet de l’état des tractations sont en cours, pour qu’ils retrouvent la liberté au nom de la réconciliation prônée et voulue par le Président IBK. Loin d’être un slogan de campagne, nous confie un fin supporter, mais, le Chef de l’Etat veut se racheter afin de réconcilier tous les fils du pays.



Wait and see !