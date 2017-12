Soumeylou Boubèye Maïga nommé Premier ministre - abamako.com

Après la démission du Premier ministre Monsieur Abdoulaye Idrissa MAIGA ainsi que celle des membres du Gouvernement conformément à l’article 38 de la Constitution, par lettre datée du 29 décembre 2017, le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, a jeté son dévolu sur le secrétaire général de la Présidence, M. Soumeylou Boubèye Maïga. Il est nommé Premier ministre, chef du gouvernement en lieu et place de Abdoulaye Idrissa Maïga.



Après Oumar Tatam Ly, Moussa Mara, Modibo Kéïta et Abdoulaye Idrissa Maïga, le Président IBK vient de nommer en presque cinq ans son 5è chef du gouvernement.



Selon une source bien introduite, la nouvelle sera d’un moment à l’autre, portée à la connaissance du peuple malien.



Le nouveau patron de la primature dispose de 72 heures pour former son gouvernement qui doit rapidement se mettre au travail au regard des immenses défis à relever à savoir la pacification du pays et l’organisation des élections régionales et du district et la présidentielle de 2018.



