ATT lors du déjeuner familial chez IBK à Sébénicoro : “Je suis revenu chez moi. Ma famille et moi adressons nos sincères remerciements au Président Kéïta et à son épouse pour cet accueil très chaleureux” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique ATT lors du déjeuner familial chez IBK à Sébénicoro : “Je suis revenu chez moi. Ma famille et moi adressons nos sincères remerciements au Président Kéïta et à son épouse pour cet accueil très chaleureux” Publié le samedi 30 decembre 2017 | Aujourd`hui

© Autre presse

Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré

Renversé le 22 mars par la junte militaire l`Ex président du Mali, Amadou Toumani Touré Tweet

L’ex-président de la République, Amadou Toumani Touré, est arrivé à Bamako, le dimanche 24 décembre 2017, après 5 ans 8 mois et 5 jours d’exil à Dakar, au Sénégal, suite aux événements de mars 2012. Il a été accueilli par les autorités avec tous les honneurs dignes de son rang. Le président ATT s’est réjoui de son retour au pays. Du coup, il a adressé ses sincères remerciements au président IBK et à tous ceux qui ont contribué à favoriser ce retour.



Dimanche 24 décembre 2017. Il est 11h 35 mn à l’aéroport international du Président Modibo Kéïta Bamako-Sénou. La fraicheur rappelle que nous sommes bien au mois de décembre. L’avion présidentiel transportant l’ex-président de la République, Amadou Toumani Touré, en provenance de Dakar, au Sénégal, s’immobilise sur le tarmac. A bord, le président ATT accompagné par son épouse Lobbo Traoré et ses deux filles : Fanta et Mabo. D’autres membres de la famille étaient également dans l’avion dont l’ancien ministre Harouna Cissé.







Toutes les dispositions étaient prises pour réserver un accueil digne de ce nom à ATT et sa famille, après 5 ans 8 mois et 5 jours d’exil à Dakar. C’est le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga qui a été désigné par le président IBK pour accueillir ATT. Il était accompagné par plusieurs membres du gouvernement dont le ministre des Transports, Me Baber Gano, le ministre de l’Intégration Africaine Abdrahamane Sylla, le ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, Arouna Modibo Touré et celui du Travail et de la Fonction publique, Mme Diarra Raky Talla. Mêmes les anciens Premiers ministres et ministres de la République étaient au rendez-vous. Il s’agit de Ousmane Issoufi Maïga, Modibo Sidibé, Diango Sissoko… Sans oublier les nombreux mouvements et associations mobilisés pour la cause. C’était vraiment une foule de grands jours. Du jamais vu de mémoire de Maliens en termes de mobilisation ! Jamais l’aéroport international Modibo Kéïta n’a reçu autant de monde. “Nous sommes venus à l’aéroport depuis 8 heures dans le but d’accueillir ATT plus précisément son épouse Lobbo Traoré considérée comme notre maman de tous les jours. Finalement, l’avion est venu à 11h 35. Malgré tout, nous ne sommes pas fatigués parce que l’objectif est atteint. Le président ATT est venu en bonne santé avec toute sa famille” nous a confié l’un des agents de l’hôpital Mère-Enfant.



A cause de la foule, ATT a passé plus de 30 mn dans l’avion. Puisque les agents de sécurité ont été entièrement débordés par la foule. C’est aux environs de 12 h 8 mn exactement qu’ATT, habillé en basin blanc, a commencé à descendre de l’avion accompagné de son épouse, Lobbo. Après une brève salutation avec le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, il a été ensuite transporté par un véhicule V8 blanc jusqu’au nouveau pavillon présidentiel de l’aéroport sous le regard de ses nombreux fans venus l’accueillir.



Là aussi, plusieurs personnalités étaient présentes, à l’image de Tiébilé Dramé, Hamane Niang, Banou Makadji, Adama Sangaré… Après quelques minutes, le cortège a pris la direction de Sébénicoro où un déjeuner familial était prévu avec le président IBK à sa résidence. C’est dans une ambiance très fraternelle et cordiale que le chef de l’Etat et son épouse, Aminata Maïga, ont partagé des plats typiquement maliens avec leur cadet, ATT, son épouse et leurs enfants. L’occasion était bonne pour ATT de remercier le président Ibrahim Boubacar Kéïta pour cet honneur. “Président, vous m’avez gâté. Il y a 5 ans et 8 mois, je partais tout seul à partir de l’aéroport dans un avion sénégalais. Il n’y avait presque personne. Il y a deux semaines, le président Kéïta m’a envoyé une commission pour me demander de retourner au pays. Le président a rapidement mis toutes les commodités requises avec l’avion du Mali cette fois-ci. Aujourd’hui, je suis de retour à Bamako. Je mesure toute la dimension du départ et de mon retour. Je suis chez moi et j’avoue que ma famille et moi remercions le président Kéïta et tous ce qui nous ont appuyés dans cette épreuve” dira le président ATT.



Le président IBK était visiblement très heureux de recevoir son cadet à Bamako. “Beaucoup de bonheur que mon cadet a choisi de revenir au pays et de déjeuner en famille. Je remercie très chaleureument ma belle-sœur Lobbo et mon frère Touré pour ce geste, ce comportement d’une très grande dignité et de profonde maliennité. Je veux leur souhaiter la très chaleureuse bienvenue. Je suis très heureux et content de recevoir mon cadet en bonne santé et en bonne forme. Tout cela est un grand bonheur pour le peuple malien” dira le chef de l’Etat.



Après ce déjeuner à Sébénicoro, le cortège du président ATT s’est ensuite dirigé à l’ACI 2000 dans sa résidence où une foule de grands jours était là pour lui souhaiter la bienvenue. Parmi les personnalités présentes figuraient Soumaïla Cissé, le président de l’Urd et chef de file de l’opposition.



Juste le lendemain, lundi 25 décembre, ATT s’est rendu dans sa ville natale à Mopti au bord de l’avion de l’armée. Comme à Bamako, les Mopticiens ont réservé un accueil chaleureux à l’ancien président de la République. Son séjour a été marqué par la visite aux différentes notabilités de la ville. ATT a saisi cette opportunité pour se rendre aux différents tombeaux de ses parents, notamment sa mère Djénéba Traoré décédée en février 2015, alors qu’il était en exil à Dakar.



ATT : “Au Sénégal, j’étais comme chez moi au Mali”



Le président ATT, une fois rentré au Mali, n’a pas manqué de remercier le Sénégal où il s’est senti chez lui et par la même occasion a rendu hommage aux autorités sénégalaises pour les marques d’attention dont il a bénéficié durant tout son séjour.



“C’est avec beaucoup d’émotions que je rentre au pays natal. Permettez-moi tout d’abord de réserver une pensée pieuse aux victimes civiles et militaires maliennes et étrangères du fait d’une guerre injuste et cruelle qui nous a été imposée depuis tant d’années. Aux blessés, aux handicapés et à tous ceux qui ont éprouvé des douleurs énormes, je leur souhaite prompt rétablissement.



Mais permettez-moi encore de saluer et de remercier du fond de mon cœur Son Excellence Monsieur le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita pour tout ce qu’il a consenti comme efforts et toutes les commodités qu’il a fait mettre en place pour me permettre aujourd’hui de revenir dans notre très cher pays. Je lui dis merci.



Je salue le Premier ministre ici présent, mon cousin, et je salue l’ensemble des premiers ministres, le grand cousin d’abord Ousmane et l’ensemble des premiers ministres avec lesquels j’ai travaillé dans le temps. Je salue tous les ministres, je salue l’ensemble des parlementaires et je salue tout le monde. Merci d’avoir voulu prendre de votre temps pour venir m’accueillir. Je suis profondément comblé. Je présente mes devoirs à l’ensemble du peuple malien et à tous ceux qui en Afrique comme à travers le monde m’ont aidé, soutenu et parfois assisté. Avec votre permission mes derniers mots vont à nos cousins du Sénégal. Je voudrais exprimer toute ma profonde gratitude et celle de ma famille à Son Excellence le Président Macky Sall, président de la République du Sénégal pour l’hospitalité toute africaine qu’il nous a réservée à Dakar. Au peuple sénégalais qui sont nos frères et cousins, je garderai toujours au fond de mon cœur la manifestation de la Téranga sénégalaise faite de courtoisie, de gentillesse et d’affection.



J’aurai tout le temps pour vous raconter ce que j’ai vécu au Sénégal. J’y ai fait exactement 5 ans et 8 mois. J’étais comme chez moi au Mali. Je prends deux ou trois petits exemples. La mosquée dans laquelle j’ai commencé à prier depuis mon arrivée à Dakar est une mosquée qui se trouve à l’hôpital Le Dantec, mais vous ne pouvez pas imaginer combien, après la mosquée, je suis obligé de saluer toute la mosquée par ce que toutes les mains sont tendues pour me marquer leur affection et cela m’a beaucoup touché.



Le deuxième point, c’est encore ma salle de sport qui s’appelle Gymnasium. Au début, j’étais un client et un beau jour, il y a 3 ans, ils sont venus me voir, ils m’ont dit : ” ATT tu ne paies plus ! “. Et le dernier point concerne un simple taximan. Un jour, en retard pour aller au sport, j’ai pris un taxi pour y aller. Arrivé, le taximan me regarde, il me dit : “C’est ATT” ? Je dis oui. Il me dit ” Tu ne paies pas “. Voilà comment j’ai vécu et comment je vivais au Sénégal.



Donc à mes frères du Sénégal, je leur dis tout simplement merci.



Mes petits fils m’ont appris un peu de wolof ” Djërdjëf “.



Et le dernier mot pour les halpoularen ” tchadé ondiarama, tchadé few few, Allah yobon du fond de mon cœur”.







Bravo à Moustapha Ben Barka !



Le Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Moustapha Ben Barka, a joué un rôle très important pour l’accueil de l’ex-président de la République, Amadou Toumani Touré à l’aéroport international Modibo Kéïta, le dimanche dernier. Il était au four et au moulin pour que cet accueil puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, ce n’était pas du tout facile compte tenu de la masse. Mais il faut reconnaitre que ce jeune très humble et discret a fait ce qu’il pouvait. Et tout le monde a apprécié son geste.



Les personnes de petite taille très heureuses d’accueillir Lobbo !





Kady Barry

Pour ce retour triomphal de l’ancien chef de l’Etat, Amadou Toumani Touré, l’Association malienne des personnes de petite taille (Amppt) sous la houlette de Mme Diarra Kadi Barry, a mis le paquet. Mme ATT comme l’appellent ses intimes, a vraiment mobilisé ses militants pour réserver un accueil à ATT et sa famille. “Nous ne pouvons pas rester en marge de cet événement extraordinaire. Qui pouvait imaginer le retour d’ATT maintenant ! Donc, nous sommes très fiers d’être à l’aéroport pour souhaiter la bienvenue à Mme Touré Lobbo Traoré, qui est toujours la marraine des personnes de petite taille” précise Kadi Barry, avec beaucoup de fierté. Avant de préciser : “Nous remercions très sincèrement le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, pour cet acte très patriotique pour le retour d’ATT au bercail”.