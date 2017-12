Nouveau Gouvernement : Le CNID-FYT de Me Tall n’en veut pas - abamako.com

C'est un twitte de Me Mountaga Tall qui l'annonce. Lui et son parti ne prendront part au prochain et probablement dernier gouvernement du premier mandat du President IBK. " A la suite de consultations officielles, le CNID - FYT et moi-même avons décidé de ne pas participer au prochain gouvernement. Nous saluons la décision républicaine de nous consulter. Bonne chance à la nouvelle équipe. Que Dieu bénisse le Mali !", écrit l'enfant de Ségou.



Source : @mountagatall