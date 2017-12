Gao : ce que l’on sait de la mort de quatre personnes à Gabero Zinda - abamako.com

Gao : ce que l'on sait de la mort de quatre personnes à Gabero Zinda Publié le samedi 30 decembre 2017 | sahelien.com

Un combattant du Mujao monte la garde près de l`aéroport de Gao

Quatre jeunes appartenant à la communauté idnane de Intilit sont morts ce mercredi 27 décembre. Ils auraient attaqué une foire hebdomadaire à Gabero Zinda, dans le sud de la région de Gao avant d’être « neutralisés » par des éléments de la milice Ganda Izo. De leur côté, les proches des présumés assaillants affirment qu’ils n’étaient pas armés. Polémique.







L’attaque a été confirmée par l’Association des ressortissants de Gabero (ARG) à Bamako, qui n’a pas manqué de préciser que les quatre assaillants venus à moto « ont été neutralisés ».







Ce mercredi 27 décembre, vers 15 heures, la foire hebdomadaire du village de Zinda, situé à 45 km au sud de la région de Gao dans la commune de Gabero, a été attaquée par des assaillants. Selon une source locale, les assaillants appartiennent à la communauté touareg Idnane de la commune de Intilit. « Ils ont dépouillé les commerçants de leurs argents, carburants. », explique cette source. Ils ont ensuite été neutralisés, dans une course-poursuite, par des éléments de la milice Ganda Izo chargés de la sécurisation de la foire. « Faux », répondent des proches des assaillants, qui ajoutent que les jeunes idnanes n’étaient pas armés et ont été ligotés puis battus à morts.







Pour l’Association des ressortissants de Gabero, cette attaque n’est pas isolée. En février dernier, la même foire a été attaquée par « quatre assaillants non identifiés », faisant « trois blessés par balle dont une femme enceinte ». L’association a réitéré son appel au gouvernement et aux autres forces majeures présentes dans le nord (Barkhane, Minusma) à « prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser les populations et leurs biens », et appelé les populations elles aussi à « œuvrer pour le retour au calme ».







De son côté, la communauté Idnane de Intilit, qui se serait désolidarisée de l’attaque, a récupéré les corps des assaillants le jeudi matin, vers 11 h. Les notables de la communauté, selon une source locale, ont demandé la tenue d’un forum sur la paix « dans les meilleurs délais ».