La liste complète du nouveau gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La liste complète du nouveau gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga Publié le dimanche 31 decembre 2017 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Soumeylou Boubèye Maïga

Tweet

1-Ministre de la Défense et des Anciens Combattants : Monsieur Tiéna COULIBALY



2-Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale : Monsieur Tiéman Hubert COULIBALY



3-Ministre des Mines et du Pétrole : Professeur Tiémoko SANGARÉ



4-Ministre de l’Economie et des Finances : Docteur Boubou CISSÉ



4-Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation : Monsieur Mohamed AG ERLAF



5-Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Hamidou Younoussa Maïga



Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile : Général de Brigade Salif TRAORÉ



Ministre des Collectivités Territoriales : Monsieur Alassane Ag Hamed Moussa



Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire : Monsieur Hamadou KONATÉ



Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable :



Madame KEITA Aïda M’BO



Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique : Professeur Samba Ousmane SOW



Ministre des Droits de l’Homme : Maître Kadidia Sangare Coulibaly



Ministre des Infrastructures et de l’Equipement : Mme TRAORÉ Seynabou DIOP



Ministre de l’Education Nationale : Monsieur Housseïni Amion GUINDO



Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Professeur Assétou Founè SAMAKÉ MIGAN



Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé : Maître Baber GANO



Ministre de l’Agriculture : Docteur Nango DEMBÉLÉ

Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne : Monsieur Amadou KOITA



Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine : Docteur Abdramane SYLLA



Ministre de l’Energie et de l’Eau : Monsieur Malick ALHOUSSEINI



Ministre du Commerce et de la concurrence, Porte-parole du Gouvernement : Monsieur Abdel Karim KONATÉ



Ministre de la Réconciliation Nationale et de la cohésion sociale : Monsieur Mohamed EL MOCTAR



Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Chargé des Relations avec les Institutions : Madame DIARRA Raky TALLA



Ministre de la Culture : Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO



Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication : Monsieur Arouna Modibo TOURÉ



Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : Monsieur Maouloud BEN KATTRA



Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Madame TRAORÉ Oumou TOURÉ



Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population : Monsieur Adama Tiémoko DIARRA



Ministre du Développement Industriel : Monsieur Mohamed Aly AG IBRAHIM



Ministre de l’Artisanat et du Tourisme : Madame Nina WALET INTALOU



Ministre des Affaires religieuses et du Culte : Monsieur Thierno Amadou Oumar Hass DIALLO



Ministre du Développement Local : Monsieur Soumana Mory Coulibaly



Ministre des Transports et du Désenclavement : Monsieur Moulaye Ahmed Boubacar



Ministre des Sports : Maître Jean Claude Sidibé



Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme : Monsieur Cheick Sidiya Sissoko dit Kalifa



Ministre de la l’Elevage et de la Pêche : Madame Kane Rokia Maguiraga