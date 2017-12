Malaise au RPM : Le nouveau siège des Tisserands littéralement boycotté - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Malaise au RPM : Le nouveau siège des Tisserands littéralement boycotté Publié le dimanche 31 decembre 2017 | Le Témoin

© aBamako.com par I.DIA

Conference de presse du Bureau National de l`union des jeunes du RPM

Bamako, le 22 Août 2013 à son siège sise à l`hippodrome, Rue Amirial Cabral, le Bureau National de l`union des jeunes du Rassemblement Pour le Mali (RPM) a animé une conference de presse pour remercier ses militants et sympathisants de leurs rémobilisations pour l`élection de leur candidat IBK, au 2ème tour de la présidentielle. Tweet

Le parti présidentiel s’est doté d’une autre niche mais sans abandonner la commune 2. Sauf que la fréquentation laisse à désirer car les tisserands se font de plus en rares sous le nouveau hangar.



Le siège en question n’est autre que la mythique maison de Birus Diallo, ancien proche collaborateur du Général Moussa Traoré. Situé à 200 mètres environ du siège du RPM, il n’a manifestement pas la même cote. Les réunions et rencontres des tisserands continuent de se tenir Rue Nelson Mandela et la situation commence à agacer au BPN. C’est le cas de ce membre influent du bureau qui insiste sur la démi-dizaine de millions récemment investie dans le nouveau siège, un imposant bâtiment pour décongestionner les activités de la permanence avec des bureaux pour hautes personnalités. «Investir dans pareille structure pour ne pas être fréquentée par la famille du RPM n’est que du gâchis», a pestiféré notre interlocuteur dans l’anonymat.







Et de réclamer des mises au point à l’interne sur la question à l’image de celle qui s’est récemment déroulée à Sébénikoro et qui a débouché sur une réconciliation entre IBK et Bokarytreta, le nouveau président du parti.



D’autre part , avec l’élection présidentielle en vue, le BPN devrait prendre ses quartiers dans l’édifice qui fait figure de QG idéal de campagne. Une communication interne s’impose donc pour resserrer les rangs. Pour l’heure, c’est bien Birus Diallo qui se frotte les mains vu les millions engagés pour le bail.



Idrissa Kéita