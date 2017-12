Me Kadidia Sangaré Coulibaly est nommée à la tête du département des Droits de l’Homme - abamako.com

Présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Maitre Kadidia Sangaré Coulibaly est nommée, Ministre des Droits de l’Homme dans le nouveau gouvernement de Soumeylou Boubeye Maiga. Avocate de profession, Maitre Kadidia a consacré la plus grande partie de sa vie à la défense et à la promotion des droits humains. Elle a dirigé l’ancienne CNDH pendant 7ans. Ce mandat lui a permis de poser beaucoup d’actes en direction de la défense et promotion des Droits Humains.



Elle a joué également un très rôle dans la création de la nouvelle CNDH qui répond désormais aux exigences du principe de Paris. Maitre Kadidia Sangaré Coulibaly est donc sur un terrain connu.



Maitre Kadidia en occupant ce poste pourra jouer un très grand rôle pour les défenseurs des Droits Humains, elle aura des arguments pour convaincre l’Assemblée Nationale à adopter la loi sur la protection des défenseurs des Droits Humains.



Félicitation et bon vent à Madame Droits humains.



