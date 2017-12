Maison de la Presse: Dramane Aliou Koné réélu pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête du Comité de Pilotage - abamako.com

rLa Maison de la Presse a tenu son Assemblée Générale Ordinaire, le Samedi 30 Décembre 2017. A cette l’issue de cette Assemblée Générale, le président sortant Dramane Aliou Koné a réélu à la tête du comité de pilotage pour un nouveau mandat de 3 ans.



Cette réélection prouve suffisamment le travail abattu par le bureau sortant dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des hommes de médias au Mali.



Le mandat du bureau sortant qui s’achève dans un contexte de crise sécuritaire que connait le Mali. Cette situation a impacté de façon négative les actions et initiatives en faveur de son développement. Elle n’a pas aussi facilité la mobilisation des ressources nécessaires pour l’atteinte des objectifs de la Maison de la Presse. Toutefois le bureau a pu mener des activités en lien avec les objectifs stratégiques identifiés et validés par le comité de pilotage. Ces objectifs se resument essentiellement en quatre points à savoir:



Le renforcement des capacités des agents des différentes faitières membres de la Maison de la presse; l’amélioration de la qualité et le niveau de la presse audiovisuelle par l’acquisition d’infrastructures; la promotion de la Maison de la Presse à travers l’organisation d’évènements spéciaux et la participation à des rencontres sous régionales; la promotion de la solidarité entre les acteurs de la presse malienne à travers une attention particulière portée aux cas sociaux.



L’équipe sortante a présenté à l’Assemblée Générale, un rapport qui fait le point de l’exécution des activités menées de la mandature qui s’achève, allant de Janvier 2015 à Décembre 2017. Ce bilan s’article autour des objectifs susmentionnés.



Le bilan a été jugé satisfait et adopté par acclamation par l’Assemblée Générale, le bilan financier a été également adopté par acclamation.



Selon l’adage qui dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne, l’Assemblée Générale a reconduit le bureau sortant en lui faisant des suggestion pour l’amélioration de la gestion de la Maison de la Presse. Les travaux de cette Assemblée Générale ont été supervisés par le représentant du Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, Allassane Diombélé. Mr Diombélé a rassuré la nouvelle équipe de l’accompagnement du département de ministère.



Fsanogo/aBamako