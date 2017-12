Baba Maal élevé au grande de commandeur dans l’Ordre national du Mali - abamako.com

Dakar, 31 déc (APS) - L’auteur-compositeur sénégalais Baba Maal fait commandeur dans l’Ordre national du Mali, "la plus haute distinction protocolaire’’ de ce pays voisin du Sénégal, a-t-on appris du manager du musicien.



Cette distinction a été remise au lead-vocal du ’’Dande Lenol’’ par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, samedi à Bamako, au palais présidentiel ’’Koulouba’’, lors d’une soirée dont Baba Maal était l’invité d’honneur, a précisé Oumar Wade.



Ibrahima Boubacar Keïta, à travers cette soirée, rendait hommage à des musiciens maliens dont Ami Koïta, Kandia Kouyaté, Tata Bambo, Mahawa Doumbouya, "pour leur contribution au développement et au rayonnement de la culture’’ malienne, a ajouté le manager du groupe de Baba Maal.



Selon Oumar Wade, le président malien a affrété un avion spécial pour ramener ce dimanche à Dakar Baba Maal et les membres de son groupe, afin de lui permettre d’honorer ses engagements pour la fête de Saint-Sylvestre.



L’auteur-compositeur sénégalais avait remporté mercredi dernier le Grand Prix du président de la République 2016 pour les arts.







