Samba Sow prolonge avec Dinamo Moscou ! Publié le dimanche 31 decembre 2017 | footmali.com

Samba Sow

Samba Sow

L`international malien Samba SOW Tweet

Après son aventure en Turquie, Samba Sow a décidé de découvrir un nouveau pays avec la Russie et le Dinamo Moscou. Et visiblement l’international malien se sent bien dans la capitale russe. Arrivé l’été dernier au Dinamo Moscou en provenance de Kayserispor, Samba Sow y est déjà un pilier. Six mois après, l’ancien milieu de terrain de Lens (28 ans) a donc paraphé un nouveau contrat selon L’Equipe.