Mali: comment les Bamakois préparent le réveillon

Mali : La page de 2017 sera bientôt tournée. Au Mali, musulmans et chrétiens, jeunes et vieux, tous s’activent pour que la fête de fin d’année soit célébrée dans la joie et l’allégresse. Un aperçu des préparatifs de cette fête avec la caméra du le360 Afrique à Bamako.



Le réveillon, la fête de passage d’une année à l’autre, sera célébré ce soir par tous: musulmans, chrétiens, jeunes, vieux, etc. Chacun fêtera l’événement selon ses moyens. Certains se cotisent pour organiser une manifestation, d’autres préfèrent se retrouver en famille élargie.



Pour beaucoup, c’est un moment de rencontre et de souvenir. Alioune Ifra N’Diaye, responsable du complexe Blomba, a ainsi réuni 300 de ses camarades de classe, du fondamental jusqu’à l’université, pour un réveillon autour d’un festin. Il met à la disposition de ses amis un espace-causerie et un autre réservé à la danse.









Il faut noter qu’à la veille du réveillon, les prix de certains produits flambent. C’est le cas notamment du poulet dont l’unité varie, durant cette période, entre 3.000 (4,6 euros) et 4.000 francs CFA (6,10 euros) et du kilo de pommes de terre qui atteint 600 FCFA (0,91 euro).



La camera du le360 Afrique a fait le tour de quelques marchés de Bamako, s'est rendue au complexe culturel Blomba et sur des places publiques aménagées pour cette fête, filmant les préparatifs du réveillon. Les principales artères de Bamako et les monuments ont été décorés pour l'occasion.