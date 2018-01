Championnat National de Tennis 2017 : Moussa Traoré de Kayes remporte la finale des cadets - abamako.com

La Fédération Malienne de Tennis du Mali a organisé du 24 au 30 Décembre 2017, le 39è championnat national de tennis au Tennis club de Bamako et au Tennis club du stade omnisports Modibo Keita.



Au total 41 garçons et 11 filles ont pris part à cette compétition 7 jours. Huit ligues sur neuf ont participé à ce championnat national de 2017. Il s’agit des ligues de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Segou, Koulikoro et Kayes. Ces ligues ont joué dans les catégories des cadets, cadettes, minimes garçons et filles, et en double messieurs et filles.



La finale des cadets a opposé Tidiane Diakité de Mopti à Moussa Traoré de Kayes et c’est Moussa Traoré qui l’a remporté, La finale des cadettes a été remprté par Komba Diarra de Kayes face à Massitan Coulibaly de Sikasso, Boubacar Tangara a remporté la finale des minimes garçons. Quant à la finale des minimes filles, c’est Daffa Kanté de Kayes qui a remporté face à Djélika Mallé de Sikasso.



En double messieurs, Tidiane Diakité et Mahamane Dao ont remporté contre Moussa Traoré et Yacouba Sidibé, quant doule filles, Massitan Coulibaly et Coumba Diarra ont remporté face à Djélika Mallé et Daffa Kanté.



Tous les vainqueur des différentes catégories ont reçu des prix des mains responsables de tennis du Mali.



Les ligues de tennis à la fin de cette compétition ont souhaité que la fédération Malienne de Tennis délocalise les prochaines éditions dans des régions afin de donner de l’engouement aux jeunes des régions.



Le Président Mohamed Oumar Traoré fraichement réélu a promis de travailler à l’amélioration de la pratique du tennis au Mali.



Fsanogo/aBamako