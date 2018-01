Biennale 2017 : le jury regrette une baisse de niveau, des troupes accusent la technique. - abamako.com

Biennale 2017 : le jury regrette une baisse de niveau, des troupes accusent la technique. Publié le lundi 1 janvier 2018 | Studio Tamani

© aBamako.com

Cérémonie d`ouverture de la Biennale Artistique et Culturelle

La Cérémonie d`ouverture de la Biennale Artistique et Culturelle a eu lieu au stade omnisports Modibo Keita, le 24 Décembre 2017.

Tombouctou a remporté hier soir au palais de la culture le premier prix du classement général du Jury de cette Biennale. Bamako qui a accueilli cette édition spéciale a occupé la deuxième place suivi de Kidal. Au delà du classement général, les trois premiers dans chacune des disciplines ont reçu des prix en plus du prix spécial du président de la République accordé à Bamako. Du 24 au 31 décembre, les onze troupes en compétition ont parlé de paix et réconciliation dans les six disciplines. Mais elles ont aussi dénoncé la mauvaise gouvernance dans le pays. Le jury regrette une baisse du niveau général et le dépassement du temps par toutes les troupes sauf Kidal et Tombouctou. Mais certaines délégations pointent du doigt les pannes techniques.



Avec 96 points, un de plus que Bamako, la troupe de la Cité des 333 saints est le vainqueur de cette édition spéciale de la biennale artistique et culturelle. Amadou Talfidjé dit Air Mali, directeur de la troupe de Tombouctou, se réjouit de ce prix:







De son côté, le jury regrette une baisse du niveau général des troupes. Ses sept membres recommandent ainsi une formation pour les acteurs avant la prochaine biennale.

Bréhima Sissoko, président du jury :





Bamako a perdu 15 points pour avoir dépassé le temps. Selon le directeur de la troupe du district, c'est la technique qui a été bonne seulement le soir du passage de Kidal et Tombouctou, qui a pénalisé les autres troupes.

Mamadou Diarra :





Kidal, troisième, occupe pour la première fois une place dans le classement général de la Biennale. Pour Sidi El Mehdi Ag El Baka, membre de la troupe, c'est un sentiment de fierté.







“Définitivement cette Biennale restera une délicieuse occasion de communion entre maliennes et maliens”, a déclaré le Président de la République dans son discours. Ibrahim Boubacar Keïta a appelé toutes les délégations ainsi que le public de rentrer chez eux comme ambassadeur de la paix avant de danser pour la paix sur scène.



Du côté du public, si certains se disent satisfaits de cette édition spéciale, d'autres demandent que la prochaine édition se tienne au nord du pays. Par contre quelques-uns estiment que cette édition ne devrait même pas se tenir avec la situation actuelle du pays.

Écoutons ces propos recueillis par nos envoyés spéciaux.