Tessalit (Kidal): la ministre française déclare que : « la présence de la France n'est pas éternelle »

Tessalit (Kidal): la ministre française déclare que : « la présence de la France n'est pas éternelle » Publié le mardi 2 janvier 2018

© Autre presse par DR

Florence Parly

A la veille du nouvel an, la ministre française des Forces Armées, Florence Parly a effectué un déplacement au Mali. Après avoir rencontré les plus hautes autorités à la tête desquelles le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, elle a passé le réveillon avec les soldats français de l’Opération Barkhane à Tessalit, ( cercle de la région de Kidal, Adrar des Iforas ) à 90 km de la frontière Algérienne.



Avec les autorités maliennes, il a surtout été question du suivi des conclusions du Sommet de la Celles-Saint-Cloud, Près de Paris tenus en mi-décembre. Il s’agissait donc de faire un point d’étape sur les voies d’avancement des décisions qui ont été prises en ce moment là notamment dans le cadre de l’opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Elle a donc rappelé la tenue d’une réunion ministérielle à Paris, le 15 janvier prochain pour rendre opérationnelles les décisions françaises à cet effet.





Face aux troupes françaises, basées à Tessalit, dans la région de Kidal, la ministre française a indiqué que l’objectif de ces manœuvres diplomatiques est de permettre aux pays du G5 de prendre en charge, à terme, leur propre sécurité. Pour la ministre Parly "Barkhane aujourd'hui change de visage. La France sera présente aussi longtemps que nécessaire, mais la présence de la France n'est pas éternelle. Le Sahel doit prendre sa sécurité en main et nous sommes là, vous êtes là, pour les aider".