Culture : Les artistes musiciens célébrés par la nation - abamako.com

Ces décorations découlent de la ferme volonté du président de la République à magnifier l’excellence



Dès son accession de la magistrature suprême du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keita n’a cessé de récompenser le mérite. C’est dans cette optique qu’il a organisé le samedi dernier, dans l’après-midi, une cérémonie permettant de décorer les artistes musiciens de ce pays, qu’ont déjà fait leur célébrité à travers le monde. C’était dans la salle des banquiers du palais de Koulouba, en présence des récipiendaires du jour.







En effet, plusieurs distinctions ont concerné ces présentes décorations. Il s’agit entre autres : les grades du chevalier de l’ordre national, le commandeur de l’ordre national etc. Ces décorations ont concernés les artistes musiciens tels que : TataBambo Kouyaté, Modibo Kouyaté, Sali Sidibé, Ami Koita, Mah Kouyaté N0 1, Kassemady Diabaté, Boubacar Traoré dit Kar-Kar, Salif Keita, Nahawa Doumbia, Kandia Kouyaté, DjelimadiTounkara, Cheick Tidiane Seck, Aboubacar Kissa dit cubain, BoncanaMaiga, Mariam Bagayoko, Moussa Traoré dit Taras, Amadou et Mariam. IBK a également fait honneur au Sénégal en décorant l’un de ces fils du nom de Baba Male.



De même, les musiciens instrumentistes ont aussi reçu des honneurs de la nation. Il s’agit de : DjelimadyTounkara, Modibo Kouyaté, Mahamane Diabaté, Kati Kouyaté, Mamadou Diabaté, DjibiSimaga, Boubacar Kouyaté, Abdoulaye Koussoubé, Fatim Diabaté, Safi Diabaté et Issa Bamba.



Pour le grand chancelier des ordres nationaux du Mali, Amadou SagafourouGuèye, ces distinctions est la preuve de l’attachement du président IBK à l’essor de la culture malienne. Pour lui, par ces femmes et hommes de notre pays a su imposer sa diversité culturelle dans le monde. Ceux-ci, par leur immense talent de toute tendance, ont montré au reste du monde que le Mali est un trésor culturel inépuisable. Sagissant de la récente manifestation culturelle, qu’est la biennale artistique et culturelle, le grand chancelier dira qu’elle a permis de réconcilier les maliens entre eux. Aux récipiendaires, Amadou SagafourouGuèyemetta un accent sur leur talent, disant” Vous êtes des fiers descendants des grands hommes de culture de ce pays. Vous faites la fierté de ce peuple à travers vos chants”.



Après la phase de décoration des heureux récipiendaires du moment, le chef de l’Etat a rappelé en quelque sorte, les raisons de cette marque de reconnaissance de la nation à leur égard. “Le Mali vous célèbre aujourd’hui, parce que vous avez chanté haut et fort ce pays, partout où le besoin s’est fait sentir. Vous avez fait le bonheur de ce grand pays” a rappelé le président de la République. Avant d’ajouter que ces distinctions ont tardé à venir.



Soulignons que cette cérémonie à l’honneur des artistes est la première du genre au Mali. Ainsi, elle a été agrémentée par des prestations musicales. Ce faisant, les récipiendaires constitués en groupe de trio ont émerveillé l’assistance par des chants. Ceux-ci par un message clair, ont plaidé pour la paix, l’entente, la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble.



À la fin, les récipiendaires à leur tour dans une composition d’ensemble, sous le maestria de BoncanaMaiga, ont remercié IBK, d’avoir pensé à eux. Ce grand remerciement de ces lauréats a été matérialisé par le rappel d’une chanson du vieux Kassemady Diabaté, louant la gloire et les mérites de Soundiata Keita dont Ibrahim Boubacar Kéita en est l’un des descendants.



Diakalia Moussa Dembélé