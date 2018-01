34ème session ordinaire de l’ANPE : Le budget 2018 se chiffre à 6 505 000 000fcfa - abamako.com

34ème session ordinaire de l'ANPE : Le budget 2018 se chiffre à 6 505 000 000fcfa Publié le mardi 2 janvier 2018 | La Sirène

La salle de réunion de l’Agence Nationale Pour l’Emploi a servi de cadre à la 34ème session ordinaire de la dite structure. La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence de Mamadou Sinsy Coulibaly. L’ordre du jour était l’examen et l’adoption du plan de travail et du budget 2018.











Dans son intervention le président Coulibaly affirme que le plan de travail annuel 2018 s’inscrit dans la vision de la Direction générale qui a fait de l’emploi rural une de ses priorités dans le dessein d’inciter les jeunes dans l’entreprenariat rural, la transformation des produits locaux et la création de richesses dans ce secteur pourvoyeur d’emplois.



L’ANPE en tant que structure d’appui à l’entreprenariat, participe aux activités du fonds auto renouvelable pour l’emploi dont elle est actionnaire dans ces deux structures qui ont pour vocation de booster le secteur privé moteur de la croissance économique et facteur de création de richesse et d’emploi, ajoute l’orateur. L’accent sera mis également sur des projets innovants à travers la formation aux métiers numériques qui a l’avantage d’être plus rapide, plus économique et à moindre coût.



Le budget prévisionnel de l’agence, qui est adossé au plan de travail annuel 2018, s’élève en recette et en dépenses à la somme de 6 505 000 000fcfa. Le président a invité les administrateurs à faire un examen judicieux des documents soumis à leur appréciation gage de la réussite des missions assignées à l’ANPE.



Bissidi Simpara