Espagne : Lionel Messi désigné meilleur joueur de l'année Publié le mardi 2 janvier 2018 | L'Essor

Lionel Messi

Qui l’eut cru ? Lionel Messi désigné meilleur joueur de l’année par le journal madrilène Marca. Pourtant, c’est ce qui s’est passé, hier avec l’élection de la Pulga à une très large majorité (56%) par les lecteurs du quotidien sportif espagnol, basé à Madrid et proche du club merengue.



Les lecteurs du journal sportif ont décidé de placer Lionel Messi en tête de leurs votes et La Puga devance largement Cristiano Ronaldo qui n’a recueilli que 25% du suffrage. A la troisième place, on retrouve Isco qui a obtenu 6% du suffrage. C’est dire que malgré les deux trophées du Ballon d’or et la Ligue des champions d’Europe conquis par CR7, la virtuose du Barça a été, aux yeux des lecteurs de Marca, le joueur qui a le plus marqué l’année 2017 en Espagne.



Pour le journal, «les performances individuelles de Messi ont pesé plus que les titres» du Portugais. «Messi a eu un rôle fondamental dans la victoire du Barça en Coupe du Roi la saison passée, mais au-delà des titres collectifs, Leo est revenu à un niveau au-dessus même de l’excellence, note le quotidien sportif. Il a terminé l’année avec 54 buts et 19 passes décisives, et il est bien parti cette saison pour battre tous les records», écrit le journal.