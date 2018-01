Proximité avec les troupes lors du nouvel an Le CEMGA dans la 1ère région militaire - abamako.com

Proximité avec les troupes lors du nouvel an Le CEMGA dans la 1ère région militaire Publié le mardi 2 janvier 2018

Le Chef d’Etat-major Général des Armées a fêté le réveillon avec la troupe dans la 1ère région militaire (Gao). Après Tombouctou l’an dernier, le général M’Bemba Moussa Kéïta respecte la désormais tradition de commandement de l’Etat-major général d’être au plus près de la troupe sur le terrain lors du nouvel an pour les vœux aux FAMa.



Le Chef d’Etat-major Général et sa délégation se sont rendus à Bourem, Ménaka et Tessalit avant de passer le réveillon avec la troupe au camp de Gao. Ici, le général Kéïta a eu de nombreux entretiens (responsables et représentants de mouvements, d’associations, de communautés; le représentant du commandement de Barkhane à Gao…). Il a en outre rendu visite au MOC.



A Tessalit, il s’est entretenu avec l’honorable Aïcha Belco Maïga, élue de ladite localité.



Il était accompagné des chefs d’état-major et directeurs de service. C’est le Casa de l’Armée de l’Air qui a effectué les rotations entre Bamako et Gao. Sur place, l’hélicoptère Puma des FAMa a assuré cette fonction.