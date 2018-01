KOULOUBA : Le tout nouveau Secrétaire Général de la Présidence, Moustapha BEN BARKA présente ses vœux au personnel - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique KOULOUBA : Le tout nouveau Secrétaire Général de la Présidence, Moustapha BEN BARKA présente ses vœux au personnel Publié le mardi 2 janvier 2018 | Présidence

Tweet

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République du Mali, nommé le 30 décembre 2017, s'est entretenu, ce matin durant 30 minutes, avec le personnel de la Présidence et des structures rattachées au Secrétariat général de la Présidence de la République.

Moustapha BEN BARKA, a présenté ses vœux en ces termes : « j'ai voulu cette rencontre pour présenter les vœux de Nouvel An 2018, mais également pour expliquer comment les choses vont évoluer à partir de maintenant. Nous avons eu une année 2017 particulièrement agitée et difficile au niveau socio-politique, 2018 s'annonce être une année électorale également, déjà en avril les régionales et ensuite la présidentielle et les législatives. On va demander beaucoup d'efforts de la part de tout un chacun au niveau intellectuel comme au niveau politique et social. Que les cadres de la Présidence soient de véritables et vrais outils de décision de leur employeur. Nous travaillons déjà avec le Premier ministre pour le renforcement des relations entre la Présidence de la république et la Primature en vue de mieux mettre en œuvre la vision présidentielle ».