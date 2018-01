Lors de la passation de service au ministère de l’éducation nationale : le ministre Mohamed Ag Erlaf déclare : « le ministre Guindo a la capacité de relever les multiples défis de l’éducation » - abamako.com

Lors de la passation de service au ministère de l'éducation nationale : le ministre Mohamed Ag Erlaf déclare : « le ministre Guindo a la capacité de relever les multiples défis de l'éducation » Publié le mardi 2 janvier 2018

La cérémonie de passation de service au ministre de l’éducation nationale entre Monhamed Ag Erlaf et Housseini Amion Guindo était riche en d’émotion.







Prolonger des adieux ne vaut jamais grand-chose ; ce n'est pas la présence que l'on prolonge, mais le départ, disait l’autre. Cet après-midi, la cérémonie de passation de service au ministère de l’Éducation Nationale entre AG Erlaf et Housseini Amion Guindo n’a pas dérogé à la tradition. Après une tête à tête d’une vingtaine de minute dans le bureau ministériel, les deux ministres ont rencontré le personnel du ministère de l’Éducation Nationale dans la salle de conférence du département. Introduisant le nouveau patron de l’enseignement fondamental, secondaire, technique et professionnel, le Ministre AG Erlaf n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son successeur qu’il connait depuis qu’il était étudiant. Décrivant le ministre Housseini Amion Guindo, le tout nouveau ministre de l’Administration territoriale sans surprise a évoqué la simplicité de l’enfant de Bandiagara , son intelligence et sa disponibilité. Pour Ag Erlaf, les défis qui se posent au ministère de l’Éducation Nationale ne sont pas au-dessus de la capacité du ministre Guindo.

Pour sa part, le Ministre sous le coup de l’émotion remercié son collègue ministre de l’administration avant de rassurer le personnel du département de l’éducation nationale de sa disponibilité et de sa confiance pour relever les défis.



Lamine Diallo