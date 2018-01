Tombouctou grand vainqueur de la biennale artistique et culturelle édition spéciale Bamako 2017 - abamako.com

La salle Bazoumana Cissoko du palais de la culture a servi de cadre le dimanche 31 décembre à la cérémonie de clôture de la biennale artistique et culturelle édition spéciale Bamako 2017. C’était sous le haut patronage du président République, SEM Ibrahim Boubacar Kéita. L’édition spéciale de la biennale artistique et culturelle de la biennale artistique et culturelle a été remportée par la région de Tombouctou. Le district de Bamako et la région de Kidal sont classés respectivement deuxième et troisième.



Pour le classement par discipline, le chœur, le solo de chant et le théâtre ont été remportés par le district de Bamako tandis que l’orchestre moderne, l’ensemble instrumental et la danse traditionnelle seront enlevés respectivement par les régions de Mopti, Sikasso et Kidal. Le District de Bamako s’adjuge du prix spécial du chef de l’Etat doté un orchestre moderne. Ce prix est attribué à la région ayant remporté le plus grand nombre de trophée à la biennale spéciale. Les régions de Kayes, Koulikoro et Ménaka n’ont remporté la moindre discipline.



Dans ces observations, le jury a hautement apprécié à travers les prestations des troupes le rôle attribué à la femme dans le processus de réconciliation nationale et dans la recherche de la paix au Mali. Toutefois, le jury déplore l’effet négatif d’interruption intervenue dans la tenue de la biennale artistique et culturelle depuis 2010. Interruption qui a eu, selon le jury, pour conséquence la baisse du niveau de la qualité des prestations. C’est dans cette optique que le jury recommande le renforcement des moyens des directions régionales des arts et de la culture. Il déplore également le dépassement de temps dans les prestations des troupes qui a entrainé le retrait de points engrangés. Ainsi aux dires du jury, toutes les régions ont effectué un dépassement de temps exceptées les régions de Tombouctou et Kidal.



Abdrahamane Sissoko