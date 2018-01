Maison de la Presse : Le bureau de Dramane Aliou Koné reconduit - abamako.com

© aBamako.com par FS

L’assemblée générale de la Maison de la presse s’est tenue le 30 décembre à la Maison de la presse. A l’issue des travaux, l’ancien bureau conduit par Dramane Aliou Koné a été reconduit pour un nouveau mandat de trois (3) ans. Il a placé ce nouveau mandat sous le signe de la continuité, du renforcement et la modernisation de la Maison de la presse.



Cette assemblée générale a réuni le représentant du ministère de l’Economie numérique et de la Communication, plusieurs patrons des associations de presse et des experts de la presse. Seul candidat à sa propre succession, l’ancien bureau de Dramane Aliou Koné a été reconduit pour un nouveau mandat sur consensus. Pour le représentant du ministère de l’Economie numérique et de la Communication, Alassane Diombélé, on ne change pas une équipe qui gagne. « On nous a présenté un bilan détaillé sur le plan financier et technique, ce bilan est a salué. On les encourage à faire davantage pour que le secteur de la presse, puisse être un secteur phare du développement de notre pays », a déclaré M. Diombélé. Elu en 2015 pour la toute première fois à la tête de la Maison de la presse, avec un bilan satisfaisant durant son mandat, un nouveau défi vient d’être confié à Dramane Aliou Koné et à son bureau. « Pour nous, l’essentiel n’est pas d’être réélu, l’essentiel c’est de bien faire le travail qui nous a été confié et d’être à la hauteur des attentes. C’est pour cette raison, qu’on a placé ce nouveau mandat sous le signe de la continuité, du renforcement et la modernisation de la Maison de la presse », a affirmé M. Koné. Pour ce nouveau mandat, les objectifs restent les mêmes. « Nous allons renforcer nos acquis comme ça été dit lors de l’assemblée, renforcer les moyens et les finances. Amplifier ce qui a été déjà fait tels que l’initiation des débats, des voyages d’études, et la formation des journalistes », a laissé entendre le président de la Maison de la presse.







A rappeler que c’est l’ancien bureau qui continuera le nouveau mandat.



Moctar Dramane Koné, Stagiaire