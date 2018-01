Mali: un rassemblement contre les violences faites aux femmes - abamako.com

Mali: un rassemblement contre les violences faites aux femmes Publié le mercredi 3 janvier 2018 | RFI

Marche contre la violence conjugale

Un rassemblement s'est tenu hier, mardi 2 janvier, à la Pyramide du souvenir de Bamako pour dénoncer les violences conjugales ; 150 personnes étaient réunies autour du collectif des Amazones pour réclamer des mesures en faveur de la protection des femmes. Des membres de la famille de Fanta Sékou Fofana, standardiste de la présidence, assassinée par son conjoint dans la nuit de jeudi à vendredi, étaient présents pour afficher leur soutien à cette cause.

L'émotion est encore forte, et les yeux rougis. Traoré Coumba Bah, cousine de Fanta Sékou Fofana, morte des suites de violences conjugales, rejoint les militantes de la cause féminine. Touchée, elle est venue avec une délégation de sa famille porter un message : « On est là pour dénoncer cette violence faite à la femme, on est là pour des plaidoyers, pour que les autorités maliennes appliquent une loi ou bien je ne sais pas quoi, pour que vraiment ça s'arrête. On dit vraiment stop, parce que Fanta c'est une victime de trop. »



Trop de crimes pardonnés



Pour ces femmes, rien ne justifie la mort, surtout pas l'appellation de « crime passionnel ». Pour Assetou Kouyaté, trop de crimes, trop de violences ont été pardonnés : « Les hommes se permettent beaucoup de choses car ils savent que rien ne se passera après. Des interventions (sociales) se font et les plaintes s'arrêtent. Nous voulons que cela cesse parce que tant que les hommes auront cette idée qu'il n'y a pas de suite aux causes, les violences continueront. »