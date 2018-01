Secret défense : Quand les documents secrets font le tour des réseaux sociaux… - abamako.com

Secret défense : Quand les documents secrets font le tour des réseaux sociaux… Publié le mercredi 3 janvier 2018

© aBamako.com par A S

Passation de témoin entre le Général de Brigade M’Bemba Moussa Keita et Didier Dack

Bamako, le 08 mai 2017 La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée en présence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Tiéna Coulibaly et de son homologue de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le général Salif Traoré. Tweet

Où va finalement le Mali ? Cette question que tout le monde se pose, n’aura certainement pas de réponse. En tout cas pas en ce siècle où il ne cesse de sombrer chaque jour un plus au fond de l’abime.



Du sommet de l’Etat au plus bas niveau, le Mali est désormais dans les caniveaux. Trainé par des cadres inconscients et irresponsables. Pourquoi d’ailleurs confie-t-on notre Etat à des gens qui n’ont aucun sens de la responsabilité. J’ai suivi avec beaucoup d’amertume, l’étonnement du Dr Hamadoun Touré lorsqu’il évoquait sur les plateaux de Africable, l’exhibition des moyens militaires de notre armée. Je suis sur qu’il n’avait ni vu ni entendu parler de ce document (voir photo). Un document ultra confidentiel adressé au Chef d’Etat major Général des Armées que nous avons ramassé sur les réseaux sociaux.



Imaginez que même à ce niveau, l’irresponsabilité et l’insouciance professionnelle soit des faits réels à l’indifférence totale des plus hautes autorités du Mali.



Et dire que ce n’est pas le seul cas. Aujourd’hui, il n’ya aucune discrétion même au sein du palais présidentiel d’où fuitent régulièrement les faits et gestes du président lui-même. Des proches collaborateurs sensés être discrets s’introduisent dans l’intimité du couple présidentiel et s’en ouvrent à la rue comme de vulgaires marchands.



Le manque de sérieux dans la protection des secrets de l’Etat nous conduira inexorablement sous les pieds de nos ennemis.



Aujourd’hui, les délibérations du conseil des ministres ne sont plus un secret pour personne et dans un pays où les généraux ignorent tout de la notion de « secret défense » comme l’a si bien regretté le Dr Hamadoun Touré.



Pour ne rien arranger, des acteurs sensés être discrets s’exhibent sur les réseaux sociaux et jouent aux vedettes.



Dieu veille sur le Mali



