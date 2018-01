Rumeur ou Intox : "Sidiki Diabaté : « Emma Lohoues est mon genre de femme…je veux l’épouser »" - abamako.com

News Société Article Société Rumeur ou Intox : "Sidiki Diabaté : « Emma Lohoues est mon genre de femme…je veux l’épouser »" Publié le mercredi 3 janvier 2018 | Imatin.net

Sidiki Diabaté, a encore fait parler de lui en Côte d’Ivoire. Cette fois, c’est le buzz assuré, en ce début d’année 2018. L’artiste Malien a déclaré son amour à l’animatrice-actrice Emma Lohoues. Selon lui, son souhait est d’épouser la belle ivoirienne et si elle accepte, il réalisera tous ses rêves.











Sidiki Diabaté a déclaré publiquement sa flamme à Emma Lohoues. La star de la musique Malienne a dévoilé son souhait d’épouser l’actrice-animatrice ivoirienne. Pour le fils de Toumani Diabaté, si Emma accepte sa proposition, elle sera la plus heureuse au monde. Car il va réaliser tous ses rêves.



« J’aime les femmes claires, j’ai vu une fille, on m’a dit c’est une ivoirienne, elle s’appelle Emma Lohoues, c’est mon genre de femme, je veux l’épouser. Si elle accepte je vais réaliser tous ses rêves et chanter pour elle. Nous les maliens ont n’est pas comme les hommes ivoiriens ont s’occupent bien de femme », a déclaré Sidiki Diabaté.



