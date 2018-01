TESSIT : l’âne est l’animal le plus convoité à la foire hebdomadaire - abamako.com

TESSIT : l’âne est l'animal le plus convoité à la foire hebdomadaire de Tessit. Cette foire est fréquentée par des marchands Burkinabés qui l’achètent, puis les revendre au Burkina Faso à des prix élevés. Le prix de l'âne varie entre 30 000 et 75 000 F CFA. Cette activité est bénéfique pour les jeunes de la localité, qui conduisent les ânes achetés à Markoye, une commune du Burkina Faso située à 85 km de Tessit à raison de 1 000 F par âne. Selon les marchands Burkinabés, la viande et la peau de l’âne sont très utiles dans leur pays.