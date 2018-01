L’ ambassadeur des Etats Unis Paul FOLMSBEE reçu par le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA - abamako.com

News Politique Article Politique L’ ambassadeur des Etats Unis Paul FOLMSBEE reçu par le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA Publié le jeudi 4 janvier 2018 | Primature

Quelques heures après l’audience accordée à l’ambassadeur d’Algérie au Mali, le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA vient de recevoir Son Excellence Paul FOLMSBEE, ambassadeur des Etats Unis d’Amérique dans notre pays. Au cours de leurs échanges d’une demi-heure, les deux personnalités ont évoqué tous les aspects de la coopération entre nos deux pays avec un accent particulier sur la situation sécuritaire que traverse le Mali, la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger, les dispositions à prendre pour la tenue des élections générales et présidentielles de 2018.

A sa sortie d’audience, l’ambassadeur Paul FOLMSBEE a réitéré la détermination des Etats Unis d’Amérique à soutenir le gouvernement du Mali et la nation malienne dans leur quête de paix et d’unité nationale et surtout d’apporter un appui conséquent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.