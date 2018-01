L’Unajep outille ses membres sur la gestion non violente des conflits - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’Unajep outille ses membres sur la gestion non violente des conflits Publié le jeudi 4 janvier 2018 | le Pays

© aBamako.com par A S

La mise en place du bureau de la Maison de la presse

Dramane Aliou Koné a été réélu à la tête de la Maison de la presse le Samedi 30 Décembre 2017. Tweet

La salle de conférence du centre Aoua Kéita a abrité le vendredi 29 décembre un atelier de formation organisé par l’Union nationale des jeunes éditeurs de Presse (Unajep). Thème : « Journalisme et gestion non violente des conflits ». C’était sous l’égide du président de l’Unajep, M. Idrissa Dicko.



« Le problème de la gestion des conflits est une actualité brûlante au Mali. La conférence d’entente nationale participe clairement de cet avis », introduit le président de l’Unajep, M. Idrissa Dicko. Pour lui, les foyers de tensions ne sont pas pour autant dissiper dans notre pays. Les violences inter et intracommunautaires sont toujours présentes dans certaines localités. Au delà des actions des spécialistes et des consultants, poursuit-il, quelles peuvent être les actions de chaque citoyen ? De ce fait, l’Unajep en tant qu’organisation veut comprendre et faire partager la contribution des journalistes dans la gestion des conflits.



Pour le conférencier M. Sadio Sissoko, un conflit est une incompréhension entre différentes personnes. C’est une scission de l’union. Les conflits sont nés avec le monde. A l’en croire, les groupes hétérogènes sont toujours sources de conflits. Selon lui, les sources de conflits sont dues à une extrême pauvreté. La survie d’une société, explique M. Sissoko, tient à sa capacité de prévenir toute sorte de conflits. Toute société doit renfermer en son sein des germes pour gérer les conflits. Car il y dépend de la stabilité de ladite société, a-t-il conclu.

Abdrahamane Sissoko