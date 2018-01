Biennale spéciale Bamako 2017 : Tombouctou sur la première place du podium - abamako.com

Biennale spéciale Bamako 2017 : Tombouctou sur la première place du podium Publié le jeudi 4 janvier 2018 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par A S

La troupe de Tombouctou lors de la biennale 2017

La troupe de Tombouctou lors de la biennale 2017, a fait sa sortie le 26 Décembre 2017 au palais de la culture. Tweet

C’est à la plus grande satisfaction des plus hautes autorités du pays que les rideaux sont tombés sur l’édition spéciale de la biennale Bamako 2017, qui a gagné son pari et qui a atteint ses objectifs dans un Mali pluriel, main dans la main pour magnifier la paix, la cohésion sociale et le pardon, aujourd’hui l’une des préoccupations du président de la République.



Après d’une semaine d’activités artistique et culturelle, la biennale spéciale Bamako 2017, a fermé ses portes le dimanche 31 décembre dernier au Palais de la Culture, Amadou Hampâté Ba, sous la présidence du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita. Il avait à ses côtés le tout nouveau Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga, les présidents des Institutions de la République et plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la Culture, N’diaye Ramatoulaye Diallo.



La biennale spéciale a ainsi ouvert une fenêtre vers la paix et la réconciliation nationale.

Après délibération, le jury a proclamé les résultats du classement général. La région de Tombouctou, avec 96 points, classée première. Elle est suivie du District de Bamako avec 95 points et Kidal, troisième avec 86 points.

Lors de la cérémonie de clôture, le Président de la République a adressé un message fort à l’endroit de la jeunesse malienne.



« La mission est accomplie. Soyez les ambassadeurs de la paix à votre retour », tel a été le message fort d’IBK à la jeunesse malienne. Visiblement très ému de retrouver ensemble le peuple, le Président IBK, a exprimé sa satisfaction « de voir tout le Mali autour d’une préoccupation majeure de notre pays qui est la paix et la réconciliation nationale ».

« Rarement, notre pays aura apprécié un rendez-vous national de Kidal à Ménaka. Cela fait beau à voir le Mali au complet dans la communion à un moment où chaque enfant du pays a pris sa part lors de cette biennale spéciale pour montrer la diversité culturelle », a déclaré Ibrahim Boubacar Keita.



« Ce solo a failli m’arracher les larmes. Souvenons-nous de leçons de cette biennale à savoir qu’ensemble, on peut déplacer une montagne. Et si nous voulons devenir une grande nation, nous devons nous s’unir et, ensemble, nous gagnerons » a exhorté le président Ibrahim Boubacar Keïta.



Durant une semaine, les jeunes ont chanté la paix et la cohésion nationale et c’est le drapeau vert, or et rouge qui flottait, chaque nuit, dans la salle Bazoumana Sissoko pour renforcer notre amour pour la patrie.

Vivement à la prochaine édition.



