Front social en ébullition à Yelimané : Mamadou Hawa Gassama contredit par l'Association Yélimané Dagakané Publié le jeudi 4 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Suite à l’intervention du député Mahamadou Hawa Gassama sur les ondes des radios privées pour clamer son innocence dans l’accrochage entre les forces de sécurité et la population de Kersigané-Diafounou dans la commune de Konsiga, causant une perte en vie humaine et de nombreux blessés. L’Association Yélimané Dagakané bat en brèches les propos de Gassama.



L’association Yélimané Dagakané a organisé le 31 décembre dernier une conférence de presse à la Maison de la presse pour démentir les propos de l’Honorable Mamadou Hawa Gassama tenus sur des antennes des radios de la place. Pour cette association, Mamadou Hawa Gassama est le seul responsable.



L’intervention du député Mamadou Hawa Gassama sur les ondes des radios privées a été suivie de près par les membres du bureau de l’association Yélimané Dagakané qui n’ont pas manqué de démentir les propos de leur élu à l’occasion de cette rencontre avec la presse. Selon eux, l’honorable Mamadou Hawa Gassama est à la base de ce conflit. « Il mène un combat politique, il avait huit maires et maintenant il n’en dispose qu’un seul. Selon ses dires, il fera tout pour soutenir ce dernier et dans toutes les circonstances », a expliqué le président de l’association Yélimané Dagakané, Daman Conté. Il a déclaré que le maire de Kersigane-Diafounou est illégitime, car le tribunal administratif de Kayes a sorti une décision demandant au préfet de ne pas installer le bureau communal, a poursuivi M. Conté. Pour une sortie de crise, l’association a égrainé un chapelet de doléances. « Nous voulons la suspension du maire de Kersigané-Diafounou, la levée de l’immunité parlementaire du député Mamadou Hawa Gassama et demandons au gouvernement de mettre en place un bureau communal intérimaire », a souhaité M. Conté.



Moctar Dramane Koné, Stagiaire