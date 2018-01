13e arrondissement : Fin de course pour l’escroc du cantonnement des combattants - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 13e arrondissement : Fin de course pour l’escroc du cantonnement des combattants Publié le jeudi 4 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© Autre presse par DR

police malienne

Tweet

Sous la fausse identité de démarcheur du gouvernement pour le cantonnement des combattants du Nord, il a plumé moult citoyens crédules. Il médite désormais sur son sort entre quatre murs.



Le commissaire adjoint du 13e arrondissement et ses éléments ont arrêté un homme dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Selon les explications du commissaire, l’homme avait pris plus de 6,2 millions de F CFA avec un porteur d’uniforme au nom du cantonnement des combattants au nord.







La direction générale de la police a instruit tous les commissariats de police du district de traquer sans répit les escrocs. Le commissaire adjoint du 13e arrondissement et son équipe ont mis en place leur stratégie en vue de rechercher toute personne qui tente d’escroquer les innocents.



Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2018, le commissaire adjoint et ses hommes ont arrêté un homme pour escroquerie. L’intéressé prenait de l’argent aux innocents sous prétexte de cantonnement au nord. Selon les explications du commissaire, après son interpellation, il a déclaré être le démarcheur du cantonnement et l’argent devait être acheminé au nord pour un ex-combattant.



Dans les faits, l’homme ne sait même pas manipuler une arme alors qu’il prétend avoir été sollicité par le gouvernement depuis 2014 pour faire le cantonnement des groupes armés au nord.



Près d’une dizaine de personnes ont mordu à l’hameçon. Mais grâce à l’effort du commissaire adjoint et de ses vaillants éléments du 13e arrondissement, l’homme a été arrêté pour escroquerie et déféré au parquet de la Commune VI.



Adama Diabaté, Stagiaire