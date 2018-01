Dr. Boulkassoum Haidara au personnel du CESC : “Les résultats de vos travaux sont bien perceptibles” - abamako.com

Publié le jeudi 4 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

4ème session ordinaire du Conseil Economique Social et Culturel

La 4ème session ordinaire du Conseil Economique Social et Culturel (CESC) a eu lieu le Lundi 6 Février 2017.

Le personnel du Conseil économique, social et culturel, a présenté ses vœux de nouvel an au président de l’institution, Dr. Boulkassoum Haïdara, ce mardi. La cérémonie a enregistré la présence des membres du bureau du Conseil. Dr. Haïdara a mis à profit l’occasion pour féliciter les cadres de l’administration et le personnel d’appui pour les résultats obtenus dans le fonctionnement quotidien de l’Institution qui, selon lui, sont perceptibles.



“L’apport précieux du Conseil économique, social et culturel dans le landernau institutionnel est aujourd’hui bien perceptible. Et cela est à votre actif”, a laissé entendre Dr. Boulkassoum Haïdara au personnel. Il a ensuite formulé des vœux pour la stabilité de notre pays et son développement.



Le secrétaire général du CESC, Cheickna Barry, au nom du personnel, a présenté les vœux de santé, de succès et de bonheur au président Haïdara, à sa famille et aux membres de son bureau. Il a assuré le président du CESC de la détermination de l’administration à persévérer davantage dans la perfection pour le rayonnement de l’institution consultative et creuset de la société civile.



M. Barry s’est ensuite félicité du climat de fraternité et d’entente qui règne entre les agents et les membres du CESC. La cérémonie a pris fin par une poignée de main du président du CESC au personnel.



Baba B. Cissé



C/Com CESC