Le premier ministre SOUMEYLOU BOUBEYE MAIGA recueille les bénédictions des familles fondatrices de Bamako. Publié le jeudi 4 janvier 2018

Soumeylou Boubèye MAIGA

C’est aux environs de 16 heures hier mercredi 03 janvier 2018 que Son Excellence Soumeylou Boubèye MAIGA a entamé sa série de visites auprès des patriarches des familles NIARE, TOURE et DRAVE afin de recueillir leurs conseils et bénédictions, 24 heures seulement après sa prise de fonction. Les familles fondatrices de notre capitale, ont tour à tour renouvelé leur soutien au chef du gouvernement et formulé des prières pour un Mali apaisé, uni et prospère en ce début d’année 2018