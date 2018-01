Le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA rencontre la nouvelle équipe gouvernementale - abamako.com

Le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA rencontre la nouvelle équipe gouvernementale Publié le jeudi 4 janvier 2018

Soumeylou Boubèye MAIGA

C’est dans une ambiance des plus détendues que les membres du nouveau gouvernement se sont retrouvés ce jeudi 04 janvier 2018 aux environs de 10 heures autour du Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA afin de recueillir ses conseils et directives dans le cadre la mise en œuvre de l’action gouvernementale. En attendant la tenue du premier conseil des ministres prévu demain vendredi 05 janvier sous la haute présidence de Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA Président de la république, le chef du gouvernement a félicité les ministres

pour la haute confiance que vient de leur témoigner le chef de l’état. Place maintenant à l’action pour relever les innombrables et grands défis qui attendent le nouvel attelage gouvernemental