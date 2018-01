Honorable Amadou Thiam à propos des rumeurs sur Qnet : « Certains hommes politiques veulent m’abattre » - abamako.com

Honorable Amadou Thiam à propos des rumeurs sur Qnet : « Certains hommes politiques veulent m'abattre » Publié le jeudi 4 janvier 2018 | mali24.info

L’honorable Amadou Thiam, ancien 2ème vice président de l'assemblée nationale, est depuis un certains accusé à tort ou à raison dans une affaire d'escroquerie de la société Qnet. Il est sorti de son silence pour couper court à la folle rumeur qui selon lui vise à le nuire.



Qnet, installée au Mali depuis 7 ans, a une réputation internationale dans le marketing réseau. Depuis quelques mois l’honorable et Qnet font l’objet d’attaques pour une affaire d’escroquerie des paisibles citoyens. Ces rumeurs ventilées dans le milieu politique se propagent comme une trainée de poudre. Pour couper court à ces informations infondées, le président de l’ADP Maliba, a décidé d’édifier l’opinion publique à travers un point de presse le mercredi 3 janvier 2018, au siège de son entreprise Africa Evenementiel.



l’honorable Amadou Thiam estime que certains hommes politiques manœuvrent en douceur pour ternir son image. La raison de cette cabale est liée, selon lui, à son leadership au sein de la plateforme An te Abana qui faisait grincer des dents dans les rangs de ses adversaires politiques. Et d'ajouter « certains anciens ministres ne m'adressent plus la parole ».



Concernant son rapport avec Qnet, l’honorable Thiam nie en bloque être lié à cette entreprise. « Je n'ai jamais été représentant, ni actionnaire de cette société multinationale. Mais certains politiques ont créé de toute pièce une quelconque relation pour lier mon nom à une affaire d’escroquerie. Certains hommes politiques tapis dans l’ombre veulent m’abattre ». Selon le jeune député malien qui a le vent en poupe, il fallait s’attendre à cette cabale politique.



Par ailleurs, il argue que QNET est au Mali il y a sept ans . Son rapport avec société relève de la consultation, car il a une agence de communication appelée DMC intervenant dans le domaine Evénementiel communication, tourisme, consulting et location de voiture qui a fait ses preuves dans les mines à travers l’organisation des salons des mines. Et cette agence qui a organisé le lancement de société QNET au Mali. D’ailleurs il ne manque pas d’éloges pour l’entreprise qui est le sponsor de l’équipe de Manchester City et le sponsor officiel de la prochaine CAN de football



Modibo L Fofana



mali24