Mali : la société civile se mobilise pour l'accès des femmes aux terres Publié le jeudi 4 janvier 2018 | Agence Ecofin

L’accès des femmes maliennes aux terres reste une priorité. C’est ce qu’a déclaré la nouvelle présidente de la Coordination des associations féminines et ONG du Mali (Cafo), Dembélé Oulematou Sow, selon des propos rapportés par Pressafrik.



Madame Sow, qui s’exprimait suite à son élection le 30 décembre, a également énuméré au nombre des priorités de son mandat : l'accès des femmes à l'éducation, aux services de base, à la fonction publique et la lutte contre les violences faites aux femmes.



Au Mali, l’accès des femmes aux terres et moyens de production est particulièrement plombé par des considérations d’ordre coutumier. Des pesanteurs contre lesquelles les acteurs de la société civile à l’instar de la Cafo partent en croisade.